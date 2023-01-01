Азербайджан бросает вызов РФ, пытаясь положить конец конфликту в Нагорном Карабахе, — NYT

Азербайджан может воспользоваться войной в Украине и попытаться завершить конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет The New York Times.

Итог войны в Нагорном Карабахе предоставил РФ размещение своих войск в Азербайджане, а также поставил в большую зависимость Армению от Москвы. После нескольких лет мира в Азербайджане снова пытаются завершить конфликт вокруг Нагорно-Карабахского региона.

Бросая вызов войскам РФ в Азербайджане, население проверяет, способна ли Москва еще навязывать свою волю другим странам в условиях увязки в войне против Украины. С 12 декабря горную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, заблокировали активисты, выступающие против незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе. Правительство Азербайджана также поддержало протесты, а Армения утверждает, что проблема в миротворцах, которые не могут обеспечить свободный проезд по дороге. Теперь там всюду блокпосты.

«Видно, что ресурсы России в регионе становятся ограниченными. Москва становится слабее», — заявил Фархад Мамедов, аналитик из Баку.

По словам местного журналиста Татев Азизян, в Нагорном Карабахе в супермаркетах почти ничего нет, кроме алкоголя и сладостей, а запасы подгузников и основных лекарств настолько малы, что жители размещают посты в Facebook в их поисках. Также в регионе вводятся продуктовые карты для покупки риса, макарон, гречихи или сахара. Армения обвиняет Баку в блокаде Нагорного Карабаха.

«Вся концентрация внимания в Украине делает ситуацию более хрупкой и дает Азербайджану новую возможность применить силу и быть более агрессивным», — заявил советник министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Практически в Ереване лицезреют, что русские «миротворцы» просто не делают собственных задач.

Хотя Азербайджан выиграл войну 2020 года, он до сих пор не достиг всех своих целей, отмечают в издании, нужен транспортный коридор в азербайджанский эксклав Нахичевань, который дал бы стране прямую связь с Турцией. Баку также стремится усилить контроль над дорогой, которая сейчас заблокирована, известной как Лачинский коридор. Заявляется, что Армения использует ее для незаконной перевозки мин.