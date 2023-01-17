В ЕС хотят с помощью санкций погрузить экономику россии в рецессию на десятилетие

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против россии за ее агрессию в Украине погружают российскую экономику в рецессию десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Еврокомиссии, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы вводим сильные санкции против рф, которые погружают экономику россии в рецессию на десятилетие, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что новый десятый пакет санкции против россии в Европейском союзе хотят одобрить на саммит Украина-ЕС, который запланирован на начало февраля. В этот список должна внести и Беларусь в поддержку ее режимом войны против Украины.

По данным западных журналистов, ЕС может принять новый пакет санкций уже в феврале, однако маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.