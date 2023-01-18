Сербия требует у рф прекратить вербовку своих граждан в ЧВК «Вагнер»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вербовка граждан его страны в ряды ЧВК «Вагнера» для войны в Украине должна прекратиться. Также он раскритиковал российские сайты и страницы в соцсетях, где на сербском языке публикуют призывы присоединиться к «вагнеровцам».

Об этом пишет Reuters.

«Почему вы, из «Вагнера», призываете кого-то из Сербии, если знаете, что это незаконно?» , - Заметил Вучич.

Вучич опроверг обвинения в том, что ЧВК «Вагнера» во главе с Евгением Пригожиным, близким соратником президента россии владимира путина, присутствует в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

Стоит отметить, что Сербия является кандидатом в присоединение к Европейскому Союзу, ее главным торговым партнером и инвестором. Страна также поддерживает торговое и военное сотрудничество с россией.

Несмотря на то, что Белград неоднократно осуждал вторжение россии в Украину в ООН и несколько других международных форумов, он также отказался вводить санкции против москвы.

Сербия полностью зависит от импорта газа из россии, а ее розничная компания по продаже нефти NIS принадлежит российскому «Газпрому» .

Напомним, что США включили рф и ППК «Вагнера» в список стран и организаций, которые «вызывают обеспокоенность» в вопросе соблюдения религиозных свобод.