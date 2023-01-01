Новый командующий войной в Украине запретил дроны и приказал брить бороды

Со сменой командующего российскими войсками в Украине на главу Генштаба Валерия Герасимова в подразделения начали поступать своеобразные новые приказы.

Об этом пишет The Moscow Times , со ссылкой на сообщение Telegram-каналов так называемых военныхкоров-пропагандистов.

В частности, Z-патриоты жалуются, что командование фактически запретило использовать современную технику (телефоны и планшеты), что делает невозможным применение дронов для артиллерии и разведки. Также ряд подразделений запретили использовать дроны для войны — их попросили не сбрасывать с них гранатометные выстрелы.

«Военкоры» также сообщают о запрете использования личных или подаренных полноприводных машин и требовании отдать их в Минобороны РФ. Они утверждают, что применение личной техники происходит из-за того, что штатная «кругом стоит, потому что ни ремонтников, ни запчастей нет».

Военнослужащие используют личные автомобили на полном поводе для того, чтобы подвозить снаряжение, боеприпасы и еду, объясняет автор «Повернутых на Z войне».

«Тот, кто в Москве все эти приказы рисует, точно на нашей стороне?» – спрашивает он.

Одновременно с этим от военных РФ требуют брить бороды, постоянно бриться и носить форму по уставу.