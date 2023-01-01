ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Филатов дал неутешительный прогноз по количеству жертв удара по дому в Днепре

Уже 328-й день после начала полномасштабного вторжения россии, Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 17 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 января.

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00:05 По предварительным оценкам, в результате удара российских оккупантов по Днепру погибших будет более 50 человек. Как пишет «Слово и дело», по словам мэра Днепра Бориса Филатова в интервью журналисту Василию Голованову, сейчас шансы найти кого-то под завалами равны нулю, поскольку температура ночью была холодной и после удара горело ракетное топливо.

«Сейчас 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто испарились» , - заявил Филатов.

Он добавил, что сейчас спасатели планируют обследовать кровлю дома, поскольку туда могло выбросить тела в результате российского удара.