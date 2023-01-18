Казахстан ограничил въезд и сроки пребывания в стране для россиян и белорусов

Казахстан ограничил правила въезда и пребывания в стране для россиян и белорусов.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Начиная с 27 января, гражданам стран Евразийского экономического союза – россии, Беларуси, Армении и Кыргызстана – будет разрешено находиться в республике не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Если этот срок будет превышен, выехавший за границу иностранец попасть назад не сможет.

Новые правила не будут распространяться на тех, кто получил разрешение на проживание на определённый срок.

Ранее для россиян действовал так называемый "визаран": если гражданин россии покидал Казахстан хотя бы один раз в три месяца, этого было достаточно для возобновления срока легального пребывания в стране по возвращении.