Глава Госдепа заявил, что претензии путина на оккупированные территории Украины – неприемлемы

США считают неприемлемыми и вредными для налаживания мирного переговорного процесса требования России к Украине учитывать "новые территориальные реалии".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет "Украинская правда".

Блинкен подчеркнул, что США вместе с союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха в противостоянии российской агрессии.

- российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс. Самый быстрый путь к достижению устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, до переговоров – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем, – сказал он.

Напомним, в начале января президент россии владимир путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву нужно учитывать "новые территориальные реалии".