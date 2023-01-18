Оккупанты почти час обстреливали из РЗСО Очаков и пригород

Фото - иллюстрация Оккупанты 17 января снова обстреляли Очаков и прилегающую территорию.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

В 15:30 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской общине. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

С 21:50 и 22:40 враг наносил удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате повреждено несколько частных жилых домов, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены до 5 частных домов и детская площадка, сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Оккупанты вели обстрел с территории Кинбурнской косы.