В британской разведке считают, что ВСУ еще 16 января покинули Соледар

Вооруженные силы Украины, скорее всего, покинули Соледар 16 января. В то же время Бахмут находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

«До конца 16 января украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледарь на Донбассе, оставив контроль над территорией российским военным и группе «Вагнера», - говорится в сообщении.

При этом украинские силы, вероятно, установили новые оборонные рубежи на мероприятии, отмечается в отчете.

По данным британской разведки, наступление россии на Соледар в основном было обеспечено силой «Вагнера» и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы охватить большой город Бахмут. Один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

Минобороны Британии публикует снимки, на которых видно, с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам.