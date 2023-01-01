СБУ установила главаря кадыровцев по прозвищу Лобзик, который на Луганщине похитил и пытал женщину

СБУ идентифицировал главаря кадыровцев, руководившего «карательными рейдами» рашистов в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования ахмат росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным Лобзиком.

Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей. Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе. 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта.

Во время «налета» злоумышленники похитили из квартиры пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил застенку. Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованные наручниками к батарее.

Поздним вечером кадыровцы отпустили пострадавшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины. Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.

Сейчас СБУ получила ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его нынешнее местонахождение. По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует враждебной группой «ахмат-нефтеполк».

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины.