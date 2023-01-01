В россии собрались мобилизировать москвичей и ввели запреты на массовые собрания

В россии продолжают готовиться к новой волне мобилизации. Дошло уже до того, что военкоматы открыли «охоту» на жителей москвы. Кроме этого, вводится запрет собираться группами более 20 человек.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«Новая волна мобилизации в россии будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов. На предприятия столицы России прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников», - говорится в сообщении.

К тому же, по данным разведчиков, мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей. Наибольший интерес военкомов привлекают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

«В москве формируются «добровольные» группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров», – констатируют в ГУР.

Их задача, как уточняют в разведке, предотвращать возможное скопление людей во избежание возможных протестных акций.

«Согласно полученным инструкциям, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек», - добавили в ведомстве.

Кроме этого:

- усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, обращающимся в органы власти для получения гражданства рф, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически;

- владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать «добровольные» пожертвования в пользу вооруженных сил россии (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей).

Ранее в ГУР сообщили, что в россии граничили выезд из страны для военнообязанных. Также сообщалось, что россия пытается создать двухмиллионную армию .