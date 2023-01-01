Федоров заявил, что украинцы, которых оккупанты депортируют в сторону Запорожья, бесследно исчезают

Российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя к подконтрольному Украине Запорожью. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.

Об этом пишет в Telegram городской голова Мелитополя Михаил Федоров.

По словам Федорова, еще 15 декабря российские ничтожества закрыли единственный выезд из Мелитополя через Васильевку в сторону Запорожья. Тогда же они заявили о «новогодних» каникулах, которые продлятся до 15 января. Однако уже через месяц выезд все еще закрыт.

«Вместо этого рашисты сделали жест невиданной щедрости: позволили детям, женщинам и старикам проходить 10 км «дороги жизни» пешком. Но и здесь есть нюансы. Украинцы, депортированные рашистами по оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают», - пишет мэр.

Депортированных горожан выгоняют из домов без вещей и заставляют добираться до «серой зоны» пешком, а в своих СМИ рассказывают о депортации «диверсантов».

«Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев остается неизвестным», – пишет Федоров.

Ранее сообщалось, что россияне боятся наступления ВСУ, поэтому прекратили выпускать украинцев из оккупации, используя людей в качестве «живого щита».