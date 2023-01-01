ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Шольц сказал Байдену, что готов предоставить Украине танки Leopard, но вместе с американскими Abrams

Уже 329-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 18 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 января.

Информация постоянно обновляется:

01:11 Германия готова разрешить поставки Украине танков Leopard, но только если США предоставят свои Abrams.

Об этом, по информации газеты Süddeutsche Zeitung, во время телефонного разговора канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил президенту Штатов Джо Байдену.

Деталей дискуссии двух лидеров издания не приводит и отмечает, что Байден, очевидно, не взял на себя никаких обязательств во время разговора.

00:54 В сети опубликовали спутниковые снимки белорусского аэродрома Барановичи за 17 января.

На центральной стоянке (сектор D) видны 8 Су-34, 2 Су-30СМ вкс рф, 1 МиГ-29 и 1 Су-30СМ белорусов.

Секторы А и B – участок хранения самолетов ("дрова").

Сектор G – дежурное звено из 3 Су-30СМ вкс рф и 3 МиГ-29 вс рб.

Также на рулежных дорожках видны 2 Ан-26 и 1 Су-30СМ вс рб.