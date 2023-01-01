В Конгрессе США призвали Байдена срочно предоставить Украине необходимое оружие для победы над рф

Члены Конгресса призвали администрацию Байдена в срочном порядке передать Украине необходимые для победы над россией системы вооружения.

Об этом говорится в заявлении представителей Республиканской партии Майкла МакКола и Майка Роджерса, которое обнародовано на сайте Комитета иностранных дел Конгресса.

Как говорится в сообщении, колебания со стороны администрации Байдена и некоторых европейских союзников по предоставлению Украине критически важных систем вооружения свидетельствуют о слабой политике, подобной той, которая осуществлялась в 2021 году.

В частности, они напомнили президенту о тогдашнем отсутствии санкций в отношении «Северного потока-2» и нежелании предоставлять Украине «Стингеры» в полномасштабное вторжение.

«Хотя такая политика не смогла сдержать конфликт, нынешняя нерешительность и самоудержка продолжают его и стоят жизни украинцам. Пора для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших союзников в Великобритании и Восточной Европе: предоставление танков Leopard 2, ATACMS и другого высокоточного оружия большой дальности должны быть одобрены без промедления», – отмечают они.

В другом заявлении конгрессмены выступили в поддержку ужесточения надзора с помощью США Украины.

«Безопасная, экономическая и гуманитарная помощь США оказывает решающее влияние на Украину в то время, когда они борются за сохранение своей независимости. Однако Конгресс не может только снизить проверки, мы также должны обеспечить, чтобы помощь США расходовалась прозрачно, эффективно и способствовала интересам национальной безопасности США», – говорится в сообщении.

Это заявление прозвучало после того, как офисы генеральных инспекторов Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию обнародовали свой Совместный стратегический план надзора на 2023 финансовый год.

МакКол и Роджерс приветствовали план надзора и заявили, что «с нетерпением» ожидают выводов и рекомендаций по усилению надзора за фондами и одновременно своевременному пополнению США запасов оружия.