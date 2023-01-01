В Турции заявили, что война затянулась и возобновить теперь переговоры между Украиной и россией сложно

Возобновление переговоров между Украиной и россией стало сложнее, хотя стороны и прошли сначала большой путь.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Yeni Akit .

«Сначала мы прошли большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились», – сказал он.

По его словам, все стало сложнее.

«Существуют разные измерения. К сожалению, появилось много разных отраслей для переговоров», - сказал Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Эрдогану не верят в окончание войны в Украине на поле боя.