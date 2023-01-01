В Херсоне нашли еще доказательства против «заместителя министра образования» в оккупационной администрации, годами шпионившей для рф

Работники ГБР вместе с областной прокуратурой провели обыск у учительницы из Херсона, которая до агрессии шпионила в пользу рф. Во время временной оккупации города она работала на захватчиков.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Еще до начала войны педагог из Херсона обвинялась в государственной измене – в 2021 году правоохранители зафиксировали, что она шпионила для россии.

За многолетнюю благосклонность захватчики устроили ее на должность «замминистра образования» в фейковом правительстве предателя Сальдо.

По оперативным данным, она насаждала в регионе российское образование, преследовала учителей, не вставших на сторону врага, заставляла родителей отдавать детей в «новые российские школы». Также активно агитировала за псевдореферендум и способствовала захватчикам в принудительном вывозе школьников в оккупированный Крым.

После освобождения Херсона она скрылась вместе со своими «хозяевами».

В ходе обыска ГБР выявило очередные доказательства ее противогосударственной деятельности: российские пропагандистские материалы и символику, пособия по переучению и т.д.

Отметим, что речь идет о Татьяне Кузьмиче, которая работала преподавателем Херсонской академии непрерывного образования, а также возглавляла общественную организацию «Русич». Еще до полномасштабного вторжения рф в Украину она подозревалась в деятельности в пользу спецслужб рф, в частности – в создании сети, с помощью которой для кураторов из рф собиралась информация о ситуации в Херсонской области.

Женщина уже была арестована в рамках предварительного уголовного производства, но в октябре 2020-го вышла на свободу под залог в 500 тысяч гривен.

После полномасштабного вторжения рф женщине сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором, организации и проведении политических мероприятий в поддержку действий оккупационных властей (часть 6 статьи 111-1 УК Украины).