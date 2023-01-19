В разведке рассказали, как «повар путина» пытается усилить свои позиции во власти рф

Свою «мечту» евгений пригожин хочет воплотить путем участия собственных наемников в войне в Украине.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

«Из-за действия ЧВК «вагнера» в Сирии и Африке, сотни преступлений против человечности, которые совершили его наемники, никто с Запада не хочет иметь дел с пригожиным. Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира. Потому и сконцентрировал свои усилия на войне, чтобы вместе со своими людьми быть на главных позициях в окружении путина. Это шаги для его выживания – усиление позиций, а затем занятие высоких должностей», – отметил представитель военной разведки Украины.

Кроме того, по словам Андрея Черняка, сейчас в кремле идет жесткая борьба за власть и за место у путина.

Пригожин пытается показать себя «победителем», а руководство российского минобороны и генштаба рф делает отчаянные попытки повысить собственные рейтинги, добавил собеседник.

По словам представителя ГУР МО Украины, это уже влияет на настроения населения россии и за неудачи критикуют военное руководство.

«Он говорит, что это успехи «вагнера», но ради незначительных тактических «побед» тысячи наемников уже уничтожены. Их гонят в наступление по трупам при полной поддержке вооруженных сил рф. А теперь герасимов вряд ли будет оказывать ему такую поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать пригожин. Это логические решения. И если где-нибудь будет успех, то это будет успех шойгу и герасимова, а не пригожина. Но при всех их силах достичь существенного успеха новому командованию российских оккупационных войск уже не удастся», – подытожил Андрей Черняк.

Напомним, как в Институте изучения войны (ISW) заявили, что путин пытается помешать пригожину повысить свой статус.