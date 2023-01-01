На Харьковщине задержали предателей с УЗ, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину

В освобожденных районах Харьковской области задержаны бывшие чиновники регионального филиала «Укрзалізниці», которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

После захвата региона злоумышленники добровольно присоединились к рядам местной оккупационной администрации.

Там одного назначили руководителем, других двоих – его заместителями, а третьего – инженером в рядах созданного врагом «Купянск-южной дистанции колеи».

На этих должностях они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

Прежде злоумышленники способствовали переброске подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов с территории россии в временно захваченные районы Харьковщины.

Кроме этого, организовали «передачу» российским захватчикам производственного оборудования местного подразделения УЗ.

Также они лично призывали местных жителей вступать в подконтрольное рф «железнодорожное предприятие».

За это обещали лояльное отношение со стороны рашистов и выплату «зарплат» в российских рублях.

После освобождения Харьковщины один из злоумышленников сбежал в рф, другие – решили «залечь на дно» в регионе и таким образом попытались избежать наказания. Однако сотрудники СБУ установили местонахождение трех злоумышленников и задержали их.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей.

Четвертому фигуранту, бежавшему в страну-агрессор, также сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.