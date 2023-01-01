Накануне встречи в формате «Рамштайн» медведев снова принялся угрожать ядерной войной

Зампред совбеза рф дмитрий медведев накануне встречи в формате «Рамштайн» начал снова угрожать, что проигрыш россии в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.

Об этом медведев заявил в Telegram.

Он напомнил, что 20 января состоится встреча министров обороны стран, поддерживающих Украину, на базе США в Рамштайне.

По его словам, на этой встрече «великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем».

«И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: «Чтобы добиться мира, россия должна проиграть». И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», - заявил медведев.

По словам медведева, «ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

Он считает, что «это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику».

Напомним, ранее Медведев заявлял, что рф применит «ядерку», если Украина победит – Данилов заявил, что россию надо «денуклеаризировать».