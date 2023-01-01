«Мы будем помнить все преступления российской армии»: Николаевские морпехи показали, как мстят оккупантам

Николаевские морпехи показали боевую работу по оккупантам из ракетных систем залпового огня.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
«Если российские террористы думают, что мы сможем им простить и забыть обстрелы украинских мирных городов, жилых домов, школ, они глубоко ошибаются.
Мы помним. Мы будем помнить все преступления русской армии. Каждая наша пуля, мина, каждый снаряд – это напоминание им, что мы помним.
Отомстим за каждого и каждую! Раздадим сполна!» – прокомментировали морские пехотинцы.
Напомним, как николаевские морпехи показали, как уничтожили штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении.