«Мы будем помнить все преступления российской армии»: Николаевские морпехи показали, как мстят оккупантам

Николаевские морпехи показали боевую работу по оккупантам из ракетных систем залпового огня.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Если российские террористы думают, что мы сможем им простить и забыть обстрелы украинских мирных городов, жилых домов, школ, они глубоко ошибаются.

Мы помним. Мы будем помнить все преступления русской армии. Каждая наша пуля, мина, каждый снаряд – это напоминание им, что мы помним.

Отомстим за каждого и каждую! Раздадим сполна!» – прокомментировали морские пехотинцы.