Ракетный обстрел многоэтажки в Днепре: без вести пропавшими остаются 11 человек

По состоянию на 19 января безвестно пропавшими остаются 11 человек из-за ракетного удара по дому в Днепре, который был атакован 14 января.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Сейчас на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые производят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.

Антимародерные группы полиции работают по недопущению краж из временно покинутых домов.

Следственные меры по документированию последствий ракетного удара продолжаются.

Полицейским подали более 560 заявлений и приняли полицейские по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий.

Отметим, что днем ранее, 18 января, сообщалось о 17 безвестно пропавших.

Как известно, в результате удара по Днепру погибли 45 человек, среди них 6 детей.