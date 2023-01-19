Из-за обстрела российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в Днепре массово погибает рыба

В результате обстрела российских войск плотины Каховской ГЭС в Днепре ухудшилась экологическая ситуация. Снизился уровень воды и массово гибнет рыба.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 19 января.

«Общественный резонанс в СМИ получил факт массовой гибели рыбы в нижнем бьефе реки Днепр из-за критического снижения уровня воды», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, при обстреле плотины был поврежден затворный механизм.

«Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепре, который продолжает стабильно снижаться. Экологическая ситуация в водоеме приводит к гибели водных биоресурсов, что может привести к срыву нереста весной 2023 года» , – отмечают в Офисе генпрокурора.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, оккупанты заминировали Каховскую ГЭС. Отмечалось, что ее подрыв приведет к катастрофе на Юге Украины. Буданов рассказал, когда оккупанты могут устроить взрыв на Каховской ГЭС



Также сообщалось, что Энергоатом анализирует, как возможен подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС.