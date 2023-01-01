Европарламент выступил за создание трибунала для путина и лукашенко

В резолюции, принятой 19 января, депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщает Лига.net.

Резолюцию приняли 472 голосами. Против проголосовали 19 депутатов, 33 воздержались. Европарламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и отмечают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности по международному праву.

Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства россии и ее союзников.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, "поскольку сейчас он не может расследовать преступление агрессии, когда речь идет об Украине".

Политическое и военное руководство беларуси также должно быть привлечено к ответственности. Точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить. Депутаты Европарламента отмечают, что он должен иметь юрисдикцию для расследования не только против российского диктатора владимира путина и политического и военного руководства россии, а также против самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко и его режима.

Депутаты также отмечают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в сборе доказательств, которые будут использоваться в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции.