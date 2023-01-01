На Николаевщине обеспечена оборона против российского десанта, - генерал Ковальчук

В Одесской и Николаевской областях, на случай попытки десанта рф высадиться со стороны Черного моря, обеспечена противодесантная оборона.

Об этом заявил командующий войсками ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук, передает Зеркало недели.

- Наша задача – не оставить шанс противнику на реализацию преступных планов. Замысел высадить свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством, – подчеркнул генерал-майор.

По словам Ковальчука, ВСУ готовы применить оружие, поэтому вражеские корабли держатся вдалеке, вне зоны поражения. Также заминированы подступы с моря.