Оккупанты отказывают украинцам в медуслугах, используя профильные больницы лишь для лечения раненных захватчиков, - Маляр

На временно оккупированных территориях россияне используют медучреждения для лечения раненых оккупантов, а украинцам, проживающим там, отказывают в предоставлении медуслуг.

Об этом 19 января сообщила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Оккупанты на временно оккупированной территории разрушают систему здравоохранения Украины. Враг использует профильные отделения лечебных учреждений, которые не предназначены для лечения раненых, исключительно для медицинского обеспечения военнослужащих оккупационных войск», – заявила она.

Маляр отметила, что в результате этого гражданское население не имеет возможности получать необходимую специализированную медпомощь, а в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен.

«Таким образом оккупанты пытаются закрыть пробелы в медицинском обеспечении личного состава и расширить возможности военных госпиталей, развернутых на базе городских и районных лечебных учреждений», – написала замминистра.

Ранее сообщалось, что на Юге оккупанты прогоняют гражданских из больниц, чтобы разместить своих раненых, которых становится все больше.