ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Нидерланды могут оплатить доставку в Украину танков Leopard 2

Уже 331-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 19 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 января.

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00:43 Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не исключила возможности оплаты танков Leopard 2, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских стран и союзников по НАТО.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Она напомнила, что ранее Нидерланды оплатили отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии и этот подход можно повторить и для танков Leopard немецкого производства.

- Это, безусловно то, что мы хотели бы сделать, - добавила министр.

Оллонгрен отметила, что любые шаги по предоставлению Украине Leopard 2 будут требовать разрешения Германии как страны-производителя.

Также она сказала, что Нидерланды финализуют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.

00:37 Украинская пехота проходит подготовку в Британии.

00:28 США могут начать передачу Украине части конфискованных активов россии в ближайшие месяцы.