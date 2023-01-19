ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Нидерланды могут оплатить доставку в Украину танков Leopard 2

Уже 331-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 19 января, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 20 января.
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00:43 Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не исключила возможности оплаты танков Leopard 2, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских стран и союзников по НАТО.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Она напомнила, что ранее Нидерланды оплатили отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии и этот подход можно повторить и для танков Leopard немецкого производства.
- Это, безусловно то, что мы хотели бы сделать, - добавила министр.
Оллонгрен отметила, что любые шаги по предоставлению Украине Leopard 2 будут требовать разрешения Германии как страны-производителя.
Также она сказала, что Нидерланды финализуют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.
00:37 Украинская пехота проходит подготовку в Британии.
00:28 США могут начать передачу Украине части конфискованных активов россии в ближайшие месяцы.
– В будущем мы также готовы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее развитие событий, – заявил руководитель группы Минюста США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс.