Президент Зеленский проверил, как северные и южные области готовятся к сопротивлению оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего проверил, как северные, северо-западные и южные области готовят сопротивление российской агрессии.

Об этом он рассказал в видеообращении.

- Несколько часов назад провел очередное заседание Ставки... В заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций – они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации. Думаю, понятно почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом отлажен, - сказал Зеленский.

Также на Ставке докладывали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий наиболее горячим оперативным направлением на фронте – «Хортица».