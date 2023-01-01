Директор ЦРУ во время тайного визита рассказал Зеленскому о ближайших планах рф, - WP

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Бернс прибыл в Украину, чтобы проинформировать Зеленского о своих ожиданиях по военным планам рф на ближайшие недели и месяцы.

Зеленский и представители украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продление помощи со стороны США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса.

Бернс отметил «остроту момента» на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить, сказали источники.

После встречи с Бернсом на прошлой неделе «у Зеленского и его помощников создалось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, и 45 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, принятых Конгрессом в декабре, хватит, по меньшей мере, до июля или августа», пишет издание. ссылаясь на слова источников.

Также, по данным источников, сейчас Киев менее уверен в перспективе принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

Напомним, что директор ЦРУ посещал Киев для переговоров с Зеленским в октябре 2022 года. Ранее Бернс приезжал в Киев непосредственно перед вторжением россии.