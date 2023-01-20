ООН планирует выделить $4 миллиона на разминирование Николаевщины

ООН планирует выделить около четырех миллионов долларов США на закупку механизированных средств разминирования и подготовки операторов таких средств. В дальнейшем средства разминирования будут использоваться для очистки загрязненных взрывоопасными предметами (ВОП) территорий Николаевской области.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

«На сегодняшний день этот регион является одним из наиболее загрязненных ВОП среди недавно деоккупированных территорий Украины. По подсчетам экспертов, общая площадь области, вероятно, загрязнена минами и неразорванными боеприпасами, составляет почти 2614 тыс. кв. км», – добавили в министерстве.

В целях реализации проекта группа Программы развития ООН по противоминной деятельности в ближайшее время планирует посетить Николаевскую область с рабочим визитом.

Напомним, как на Николаевщине в лесу и на тягаче взорвались боеприпасы, пострадал мужчина.