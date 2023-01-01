Аналитики ISW назвали, когда может быть новое наступление из беларуси

Новое наступление российских войск на Украину с территории беларуси сейчас маловероятно. Однако все указывает на то, что российские власти активно уговаривают белорусскую об этом. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что наступление более вероятно в сентябре 2023 года.

Об этом говорится в отчете ISW.

«Нет признаков того, что у российских сил в беларуси есть командные и контрольные структуры, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о чем украинцы предупреждали в конце 2022 года. Представляется более вероятным, что российские войска могут выдвигать условия для нового MDCOA (самый опасный план действий – англ.) относительно нападения на Украину со стороны беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что россия и беларусь планируют провести масштабные учения. и Союзный щит 2023, вероятно, в сентябре 2023 года», – говорится в отчете ISW.

В ISW добавляют, что россия к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Также к тому времени у россии больше времени успеть подготовить больше военной техники.

Кремлевские чиновники продолжают проводить переговоры с белорусским национальным руководством. В частности, министр обороны рф сергей шойгу провел телефонный разговор с министром обороны беларуси виктором хрениным, а министр иностранных дел рф сергей лавров встретился с президентом беларуси александром лукашенко и обсудил неопределенное российско-белорусское «общее видение» войны россии в Украине. Аналитики ISW предполагают, что это может являться признаком совместных военных планов.