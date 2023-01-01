«Первые пристрелочные, далее – цель уничтожена»: Танкисты николаевской бригады морской пехоты рассказали, как отражали атаку оккупантов на Донбассе

Николаевские морпехи рассказали о боевой работе своих экипажей бронетехники против российских оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Морпехи отмечают, что «железный кулак огневой силы» их бригады только одним своим видом наводит ужас на террористов-захватчиков, а экипаж каждый день в готовности выполнить самую сложную боевую задачу.

«Аэроразведка запускает птичку и у нас противник, как на ладони. Первые пристрелочные, далее – цель уничтожена. Последние дни в этом направлении Донбасса очень «горячо». В прошлом штурме оккупанты задействовали свои танки. Силами огневого поражения бригады и наших собратьев они были уничтожены. Наш экипаж также быстро среагировал, и один из них мы поразили», - отметил командир танка Андрей.

Ребята говорят, что пехота под их надежным прикрытием и как бы тяжело ни было на фронте, они и дальше будут выметать оккупантов из украинской земли.

Напомним, как николаевские морпехи показали, как уничтожили штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении.