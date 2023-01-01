В Херсонской области под обстрел оккупантов попали бойцы николаевского батальона полиции – один из них погиб, жизнь другого спасают врачи

На деоккупированной территории Херсонской области под вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Полицейские несли службу в Херсонской области. На деоккупированной территории Бериславского района, находясь в составе группы, правоохранители проводили стабилизационные мероприятия.

Именно в это время начался артобстрел со стороны военных рф, под который и попал автомобиль николаевских бойцов батальона «ТАВР».

Юрию Хижинскому было 29 лет. Его четверо собратьев получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из полицейских ныне борются врачи.

Юрий начал свой путь в рядах органов внутренних дел в 2014 году. С 2018 г. он защищал страну в составе роты полиции особого назначения на востоке.

Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, дружелюбным, улыбающимся и достойным правоохранителем.

Вместе со всей полицией Николаевщины выражаю искренние соболезнования семье погибшего полицейского и глубоко скорбим. Светлая память», – написал Шайхет.