В Николаеве слушание дела коллаборанта Сальдо началось с неявки предателя и спора по поводу места рассмотрения производства

Обвинительный акт относительно бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, возглавившего оккупационную администрацию, направлен в суд апелляционной инстанции для определения территориальной подсудности.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Обвинительный акт в отношении бывшего городского головы Херсона и депутата горсовета Владимира С., который в соответствии с материалами производства в период оккупации города возглавлял т.н. "военно-гражданскую администрацию Херсонской области", поступил в Центральный районный суд Николаева.

Последний обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1, ч.1 ст.436-2 УК Украины (государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Согласно протоколу автоматизированного распределения дел, указанный обвинительный акт рассматривается коллегией судей в составе Людмилы Шолох, Ивана Дирко, под председательством Сергея Медюка.

В подготовительное судебное заседание обвиняемый не явился, о дате и времени судебного заседания сообщалось должным образом путем публикации вызова в суд в газете «Урядовий кур'єр» и на официальном веб-портале Центрального районного суда Николаева.

Кроме того, прокурор сообщила, что повестка о вызове в суд размещалась на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.

Суд поставил на обсуждение вопрос о подсудности дела Центральному районному суду Николаева.

Прокурор отмечала, что при направлении обвинительного акта в суд руководствовались нормами ч.9 ст.615 УПК Украины, а именно направляли по месту нахождения органа досудебного расследования, в настоящее время это Центральный район Николаева, поэтому правила территориальной подсудности не нарушены.

В то же время согласно нормам УПК Украины определено, в частности, что уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено уголовное правонарушение.

Согласно распоряжению Председателя Верховного Суда, территориальная подсудность Херсонского городского суда изменена на один из районных судов Одессы, что согласуется с ч.7 ст.147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Учитывая указанное и ряд других норм действующего законодательства, которые согласовываются между собой, обвинительный акт должен быть направлен в районный суд в Одессе, определенном распоряжением Председателя Верховного суда.

При этом коллегия судей постановила направить обвинительный акт в отношении Владимира С. в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.

Напомним, в апреле СБУ заочно сообщила о подозрении коллаборанту экс-мэру Херсона Сальдо, которого оккупанты назначили главой областной администрации. В конце сентября Сальдо также было сообщенно о подозрении за организацию псевдореферендума рф на временно оккупированной территории Херсонщины.

Позже Сальдо также разоблачили в уклонении от уплаты 60 миллионов гривен налогов.