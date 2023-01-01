Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Контактной группы по обороне Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.

Об этом сообщает «Европейская правда».

- Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов, - сказал Зеленский.

Но, по его словам, время остается российским оружием.

- Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием, - подчеркнул он.

Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайне предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.

- В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу, – заявил Зеленский.

Следует добавить, что в правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F16, если Киев озвучит такую просьбу, сказал министр иностранных дел Вопке Хукстра во время дебатов в парламенте. Он призвал правительство предоставить Украине боевые машины пехоты и истребители F16.

Вопке Хукстра сказал, что правительство потенциально готово обсуждать такой запрос Украины. Более подробных слов министра иностранных дел не приводят.

Он отметил также, что на поставки стандартного вооружения нет табу и все, что предоставляют Нидерланды, предоставляется по запросу Украины.

Как известно, в пятницу, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание союзников в формате Рамштайн, призвав их к большей помощи Украины.