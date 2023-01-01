В Измаиле задержали сотрудника порта за шпионаж на своем предприятии и наводку обстрелов по энергообъектам

В Измаиле Одесской области задержан работник годового порта, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб. По указанию оккупантов их агент собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города.

Об этом сообщили в ОГП и в СБУ.

Прежде злоумышленника интересовали локации электроподстанций и других городских объектов энергетики.

Кроме этого разведывал места базирования украинских блокпостов. Во время скрытого наблюдения изучал их фортификационное оснащение, вооружение и количество задействованного личного состава.

Также он передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного речпорта.

Он наблюдал за динамикой мероприятий судов в местном порту и разновидностями перемещаемых ими грузов.

Разведывательная информация требовалась российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых данных.

Установлено, что российский агент должен был передать разведданные своему куратору в виде электронных координат и фотоматериалов через анонимный телеграмм-канал.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.