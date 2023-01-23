Простыми словами от эксперта: Как безопасно и эффективно пережить отопительный сезон в условиях войны

На прошлой неделе появилось сообщение о том, что в Николаеве шесть девочек отравились угарным газом. Аналогичные сообщения поступают и по другим городам. Только в ноябре в Украине отравились угарным газом 368 человек, из них 92 детей, 20 человек умерли. Одной из причин появления опасной концентрации этого газа в воздухе, является желание обогреть дом или квартиру.

Безусловно, проблема безопасного отопления жилища, не только в вопросе избежания пожара, а и выявления «тихого убийцы», как называют угарный газ, была и ранее. Однако, в связи с войной и постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру, она обострилась. Ведь количество людей, которые стали искать пути обогрева жилища в обход централизованного отопления, увеличилось.

Чтобы разобраться с тем, как безопасно использовать средства обогрева, как сохранить полученное тепло и как его добыть, в условиях неожиданного отключения электричества, пообщались с экспертом по энергоэффективности, николаевцем Дмитрием Колосовским. В короткой беседе эксперт простыми словами рассказал о том, как безопасно пережить холода во время непростого отопительного сезона в условиях войны.

Дмитрий Колосовский – Мы видим постоянные атаки на объекты энергетической инфраструктуры, насколько по Вашим прогнозам будет бесперебойным в Николаеве централизованное отопление?

– Это в первую очередь зависит от военной обстановки, так как все тепло работает как минимум от двух источников энергии – это газ (или иной вид топлива) и электроэнергия, которая питает двигатели, автоматику и все то, что работает на электричестве.

– Еще есть один компонент – вода. И он тоже немаловажен, учитывая ситуацию в Николаеве.

– Тут надо отдать должное и я считаю, что это было правильным решением, когда привезли достаточное количество систем для очистки воды по технологии обратного осмоса, их начали устанавливать помимо больниц и некоторых школ на котельных. Получился хороший двойной эффект: с одной стороны люди берут себе очищенную воду, а с другой стороны этой же водой запитывают систему отопления. Поэтому на счет воды я не переживаю. Насколько мне известно, практически все котельные обеспечены чистой водой для заполнения систем отопления.

– Если все пойдет по печальному сценарию и будут отключения из-за попаданий в инфраструктуру, то какие есть варианты для отопления квартир?

– Самая уязвимая часть населения, конечно же находится в многоквартирных домах, которые запитаны от центральной системы отопления. Если в таком доме отключают электроэнергию, то вариантов в таком случае меньше всего. Слышал, что чиновники в других областях рекомендуют покупать для обогрева квартир чуть ли не буржуйки. Считаю, что это абсолютно неправильный совет, который может принести больше беды, чем пользы. У нас люди могут поставить буржуйку у себя на кухне, подключить дымоход в вентиляционный канал, так как многие не понимают разницу между дымоходом и вентканалом, и, не дай Бог, могут отравить соседей. Как минимум отравить, как максимум все может закончиться летальным исходом. Дымоходов практически в никаких домах у нас нет. Они могут быть в двух, трехэтажных старых домах, в домах, где есть газовые колонки. Поэтому экспериментировать с буржуйками в многоквартирных домах я бы не рекомендовал.

– Какие шаги нужно предпринять для тепла в доме?

– Первым шагом должно стать отсечение теплопотерь. Задача не только сгенерировать тепло, а и сберечь его. Нужно утеплить окна, заделать все щели в окнах. В квартирах основной источник теплопотерь – это окна. Именно через них задувает холодный воздух. Стекла несут наибольшие теплопотери. Заклеить окна можно поролоном, бумагой, скотчем, особенно если они деревянные. Можно убрать теплопотери от окон вплоть до того, что накрыть их одеялом. Еще один путь ухода тепла – дверь. Поступаем аналогично с окнами. Остается вентканал, но с ним лучше не экспериментировать, так как второй враг в квартире – сырость.

Если будет сыро, то будет холодно. Поэтому, как бы не важно было сохранить тепло, нужно периодически проветривать помещение, в котором будете жить. Каждый человек и каждый прибор тепла выделяет углекислый газ и его высокая концентрация опасна для человека.

В случае, если у вас есть фасадная стена, которая выходит на улицу, то тут поможет старый добрый бабушкин метод – ковер на стене. Как бы это смешно и банально не звучало, ковер действительно поможет отсечь часть теплопотерь и добавить процент тепла в помещение.

Основной момент, когда вы принимаете решение оставаться в квартире, не имея возможности переехать в частный дом – надо выбрать какое-то одно помещение, где вы будете жить и спать, максимально его утеплить и проработать его: повесить ковры, утеплить окна, Если будет работать система централизованного отопления, то установить теплоотражающий экран между стеной и батареей.

– А что делать, если батарея не будет работать?

– Если будет электричество, и у вас есть кондиционер, то большинство из них работает как на холод, так и на тепло. На сегодня это один из наиболее действенных и экономичных способов обогрева квартиры. Премьер-министр уже предупредил, что в этом году, из–за необходимости экономии энергии, температура в помещении будет не +18 градусов по Цельсию, как мы привыкли по нормам, а на несколько градусов меньше. Соответственно, кондиционер становится полезным источником получения дополнительного тепла.

При отключении централизованного теплоснабжения, но включенной электроэнергии, мы можем использовать электрообогреватели. Есть так называемая ветродуйка. Ее использовать не рекомендую, так она имеет высокий уровень пожароопасности. Без присмотра её нельзя оставлять. На своём опыте убедился, когда ветродуйка загорелась от долгой непрерывной работы. Второй вариант, есть инфракрасные обогреватели. Это относительно недорогой вариант. Они нагревают поверхность, а воздух уже греется от поверхности. Следующими по ценовой политике можно рассмотреть электрические камины или масляные обогреватели. Это то, что можно использовать в квартирах относительно безопасно.

– Что делать, если и электроэнергии не будет?

– Есть же у нас электроэнергия тоже пропадёт, то тут конечно всё намного сложнее. Я бы не рекомендовал обогревать квартиры газовыми плитами. Да, это можно кратковременно делать, но при длительном прогреве газовой плитой, мы возвращаемся к пункту о безопасности. При работе газовой плиты выделяется угарный газ, который может быть опасным для человека.

На экстренный случай себе купил газовую горелку, на которой можно приготовить покушать и она на пропане. С помощью этой горелки можно приготовить поесть, можно периодически прогревать помещение, главное не оставлять включенной на ночь или на длительное время, потому что, опять же, мы вспоминаем о воздухе и выделении угарного газа.

Помогут согреться и такие банальные вещи, как грелки. Для этого нужно просто набрать теплую воду в пластиковую полуторалитровую бутылку. Какие-то час-полтора она будет хранить тепло. Знаю наших николаевских ребят, которые делают интересные штуки – по сути они консервируют парафин. Эти консервные банки работают по тому же принципу, что и самодельная грелка из бутылки с водой, только они держат намного дольше тепло. Принцип их работы такой: консервная банка опускается в кипяток или чуть-чуть нагревается на плите и потом в течение 4 часов она отдает полученное тепло.

Мы конечно не можем предугадать, к чему нам готовиться, поэтому нет какого-то единственного известного способа подготовиться к возможным сильным холодам. Вариантом может стать кооперация с соседями, покупка генератора на несколько квартир, как многие николаевцы уже сделали. Но опять же это не очень безопасно и не очень комфортно из-за их шумной работы.

Жителям домов с центральным отоплением, посоветовал бы задумываться и кооперироваться с друзьями, с родственниками и попробовать найти какой-то загородный дом частный. Там всё намного проще: в каждом доме есть котел и газовый или часто твердотопливный. Там намного проще решить вопрос отопления.

– Есть еще какие-то варианты помимо генератора?

– Есть много производителей, есть даже николаевская компания, которая производит повербанки повышенной мощности, чтобы хотя бы можно было заряжать телефоны. Сейчас есть такие гаджеты, которые работают тоже по принципу powerbank, то есть когда есть электроэнергия, то они заряжаются, а когда свет пропадает, они выдают 220 вольт. Если у вас индивидуальный газовый котел, то энергии таких павербанков должно хватить для поддержания его работы, работы котла, холодильника, на какие-то 5-10 часов в зависимости от мощности этого устройства.

– Есть ли какие-то потери энергии при использовании этих павербанков?

– В районе 10 процентов. Они конечно стоят недешево, но зато они не требуют топлива, хотя вы платите за электроэнергию, которой питаете его от сети. Плюс есть возможность подключить какую-то солнечную панель к этому аккумулятору, которая будет подпитывать устройство, когда солнечная погода на улице.

– Насколько вообще возобновляемые источники энергии могут спасти в этой ситуации?

– При длительных отключениях электроэнергии электроснабжения это очень хорошее решение. Но нужно понимать, что оно изначально очень недешевое, но с учетом того, что солнце, Слава Богу, у нас бесплатное, это перспективный вариант. Но есть минус – зимой у нас самый короткий по продолжительности день и меньше всего солнца в это время. Но с другой стороны, когда бывает солнечная погода, то солнечная панель зимой работает даже лучше, чем в летний жаркий день.

Есть еще один из способов пережить блэкаут – это просто диверсифицировать, то есть разделить источники возможного получения энергии. Даже можно какую-то панельку на балкон поставить.

– Как экономить электроэнергию в условиях веерных отключений?

– Это в первую очередь зависит от сознательности людей. Люди сейчас находятся в стрессе и они в большей своей массе не понимают важность экономии во время веерных отключений. Мне кажется из-за стрессовой ситуации люди не до конца могут сориентироваться и когда свет появляется, то все по максимуму стараются зарядить все приборы, побыстрее прогреть квартиру до следующего отключения.

– Частные дома. На что стоит обратить внимание и как их отапливать?

– Частный дом, это конечно намного проще и интереснее. Там чаще в качестве источников генерации тепла используют электрокотлы, газовые котлы, твердотопливные котлы. Если у нас есть газовый котел, то его можно запитать от источника бесперебойного питания или в крайнем случае установить дизельный генератор и он будет работать случае. Если у нас и с газом будут проблемы, то у нас есть твердотопливный котел или печь. Мы можем использовать этот твердотопливный котел, но опять же, в твердотопливным котле чаще всего используют насос для циркуляции системы отопления. Конечно, есть старые дома, где система отопления работает на естественной циркуляции и там даже насосов нет. Частный дом – это то место, где можно действительно поставить буржуйку в какое-то помещение, вывести трубу в окно или стену. Там такое решение не будет сопровождаться опасностью для соседей. Самое главное – обращать внимание на безопасность, потому что и в мирное время много людей погибло от угарного газа. Когда какая-то неисправная колонка и угарный газ заходит в помещение, то человек просто засыпает, так как угарный газ имеет немного усыпительно-наркотический эффект. Человек становится расслабленный, но он этого не чувствует, он просто просто плавно засыпает и может умереть. Это очень опасная вещь на самом деле и к этому надо серьезно относиться.

– На какие еще моменты в вопросе безопасности стоит обратить внимание?

– Рекомендую тем людям, которые живут в многоквартирных домах обеспечить свои квартиры предохранителями, так как люди будут использовать дополнительные источники теплоснабжения. Несмотря на то, что людей в Николаеве осталось не так много и нагрузка общедомовая будет меньше, все равно локально в каждой квартире скорее всего будет повышенная нагрузка на электрические сети. Стоит даже вызвать электрика или самому попробовать проверить в электрическом щитке контакты и поджать их, чтобы не было воспламенения никакого. Это очень важно, если планируете использовать какие-то электрические приборы для догрева.

И обязательно проветривать помещение, если для обогрева использовать газовые плиты или какие-то другие источники тепла. Как бы там холодно не было, хотя бы раз в сутки надо проветривать помещение, хотя бы частично.

– Вопрос немножко не касается отопления, скорее наоборот. Как во время отсутствия электроэнергии хранить продукты?

– Почти у каждого есть балкон. Вот это и будет наш холодильник. К слову, отсутствие электроэнергии даже в течение 10 часов, не сильно повлияет на температуру внутри холодильника, особенно если его часто не открывать. Желательно, если пропадает свет, то просто достать продукты на ближайшие 5-10 часов и потом не открывать холодильник.

– Возможно, глупый вопрос, но насколько мне известно, холодильник при выработке холода, выделяет тепло. Насколько этот момент может повысить температур в помещении?

– Это довольно логичный вопрос. Потому что на самом деле холодильник выделяет больше тепловой энергии, чем вырабатывает холода. Как раз на задней стенке холодильника находится испаритель, который выделяет тепло и довольно логично в зависимости от модели холодильника выдвинуть его немного из какой-то ниши, где он стоит, чтобы между холодильником и стеной было чуть больше пространства, каких-то там 5-10 сантиметров, что позволит циркулировать теплому воздуху и тем самым добавить какой-то процент тепла на кухне.

– Возвращаясь к вопросу безопасности, может есть еще какие-то моменты при использовании приборов и устройств? Что может помочь выявить угарный газ, об опасности которого Вы говорили?

– Угарный газ выделяется, когда люди отапливают жилье газовыми плитами, когда используют горелки на пропане, обогреватели с открытым огнем. Есть приборы, которые могут помочь выявить этот газ - датчики, определяющие его концентрацию. Также есть относительно недорогие сигнализаторы, которые сообщают о превышении в воздухе угарного газа.

– Где их лучше устанавливать?

– В первую очередь, датчики необходимо устанавливать возле прибора, который выделяет газ, или который может быть причиной выделения этого газа. Может быть такое, что в помещении работает котел и в доме, условно, обвалиться дымоход или птица в него залетела и не работает вытяжка. Соответственно в помещении будет собираться угарный газ. Датчики помогут определить есть ли угроза.

– Сейчас очень много сообщений о том, что люди пострадали из-за генераторов. Какие правила безопасности при его использовании?

– Генератор действительно источник повышенной опасности и его необходимо использовать с соблюдением определенных норм. Лучше всего не сэкономить на удлинителе, а купить его подлиннее, чтоб генератор вынести на улицу, на несколько метров от дома. В идеале - метров пять, чтобы он не доставлял неудобств соседям, в том числе шумом. Но самое главное - обезопасить себя и окружающих от выхлопов. Естественно генератор выделяет углекислый газ и другие вредные вещества. Это надо понимать и помнить об этом.

– Некоторые люди ставят генераторы в многоквартирных домах на балконах. Насколько это безопасно?

– В нынешних реалиях многие вынуждены так поступать, но я бы в принципе не рекомендовал на закрытом балконе его устанавливать. Там сумасшедшая концентрация вредных веществ и даже при небольшом времени нахождения на балконе можно отравиться, как минимум. То есть на балконе, если и устанавливать этот генератор, то только с открытыми окнами. Ни в коем случае не в закрытом помещении. Еще важно помнить, что помимо выделения газов, там еще бензин находится и при каком-то неаккуратном обращении или коротком замыкании он может загореться.

– А если кто-то по соседству установил генератор, могут ли от угарного газа пострадать другие квартиры?

– Это уже сложный вариант пострадать или отравиться газом. Есть два варианта как могут газы попасть в нашу квартиру от соседа: это или через вентканалы, которые соединены между собой или при неправильной циркуляции воздуха. Но это маловероятно. Нужно запомнить и понять, что к каждому источнику тепла надо относиться индивидуально. То есть, если это газовый котел, то там одни требования. Если это твердотопливный котел, то другие. Уверен, что сегодня, когда есть Интернет, можно найти необходимую информацию. Нужно просто не полениться, а почитать и постараться выполнить те требования и условия, которые прописал изготовитель.

– Как понять, что ты отравился угарным газом?

– Зачастую – никак. Ты уснешь просто. Тошнота, головная боль – это уже знак, что надо что-то делать. Причина в том, что это вещество смертельно опасное, причем даже при незначительной концентрации. Так, при достижении уровня в 0,1% от объема помещения жильцы гарантировано потеряют сознание. И все, что им останется — это надеяться на помощь со стороны. Известна масса случаев, когда люди, еще будучи в сознании и понимая, что произошло, но из-за слабости они уже не могли ликвидировать опасность самостоятельно.У этого газа пьянящий какой-то такой эффект: человек засыпает и не просыпается. Помимо генераторов сейчас многие начали устанавливать аккумуляторы. На самом деле это тоже не очень безопасно. Казалось бы, что там в нем может быть опасного? Некоторые люди ставят автомобильные аккумуляторы, например, в спальнях или на кухнях. Если это кислотные аккумуляторы, то они выделяют водород, что при смешивании с кислородом может привести к возгоранию. Там целая таблица вредных веществ, которые кислотный аккумулятор выделяет, поэтому его ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире. Многие об этом не знают. При его использовани тоже нужно и важно, чтобы циркулировал воздух.

Аккумуляторы есть нескольких типов: есть кислотные, есть гелевые, есть литиевые. На них указано, какие аккумуляторы можно хранить в помещении, а какие категорически нельзя. Так вот кислотный аккумулятор, который у нас устанавливают стандартно в автомобили, их нельзя использовать в квартире, потому что они выделяют кислоту, которой тоже можно отравиться. Безусловно, это не смертельно, но зачем рисковать? Плюс аккумуляторы имеют свойство взрываться. Многие покупают себе дешевые аккумуляторы, которые не контролируют уровень заряда и разряда и при перезарядке могут загореться, поэтому аккумуляторы это тоже опасная история. Ко всему нужно подходить с умом и прежде чем использовать, внимательно изучить инструкцию.

Беседовала Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»