Российские оккупанты нанесли Николаеву ущерб на 900 миллионов евро, - Сенкевич

россия нанесла Николаеву ущерб почти на 900 миллионов евро.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич на форуме в Давосе, сообщает городской совет.

Сенкевич 19 января в рамках Всемирного экономического форума принял участие в дискуссии по возобновлению украинских городов. Он отметил, что наш город значительно пострадал от агрессии российских войск. До деоккупации Херсона, состоявшейся 11 ноября прошлого года, Николаев не обстреливали всего 46 дней.

Из-за обстрелов россии в городе повреждения получили десятки жилых домов, школы, больницы, детские сады, промышленные предприятия. Значительные разрушения нанесены объектам критической инфраструктуры, среди которых – магистральный водопровод Днепр-Николаев.

- По нашим подсчетам, ущерб составляет около 900 миллионов евро, - констатировал Александр Сенкевич.

При этом он отметил, что городские власти уже работают над вопросами восстановления Николаева.