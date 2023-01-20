США обнаружили возле Гавайев российский корабль-шпион

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20.01.2023 18:05

Береговая охрана США у берегов Гавайских островов обнаружила российское судно. Оно находилось в исключительной экономической зоне США. Предполагают, что Россия таким образом собирает разведывательные данные.

Об этом сообщает Бабель.

Береговая охрана несколько недель следит за российским судном, а также координирует свои действия с Министерством обороны США. Такую активность наблюдали и в мае прошлого года. Тогда подполковник морской пехоты в отставке Гол Кэмпфер сказал гавайскому телеканалу Khon:

- Тактика, техника и процедуры, которые мы видели в Советском Союзе во время Холодной войны, похоже, снова появляются под флагом России.

Иностранные военные суда могут свободно проходить транзитом через экономическую зону США согласно международному праву. Впрочем, военное судно россии находилось длительное время в зоне реагирования Четырнадцатого округа береговой охраны – в 100 милях от Гонолулу (почти 160 км).

Судно, о котором идет речь, принадлежит к советским разведывательным кораблям проекта 864 ВМС России и является одним из семи кораблей сбора разведывательной информации класса «Вишня» по классификации НАТО. Корабль двигается в сопровождении танкера Pechenga.

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