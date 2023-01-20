США обнаружили возле Гавайев российский корабль-шпион

Береговая охрана США у берегов Гавайских островов обнаружила российское судно. Оно находилось в исключительной экономической зоне США. Предполагают, что Россия таким образом собирает разведывательные данные.

Об этом сообщает Бабель.

Береговая охрана несколько недель следит за российским судном, а также координирует свои действия с Министерством обороны США. Такую активность наблюдали и в мае прошлого года. Тогда подполковник морской пехоты в отставке Гол Кэмпфер сказал гавайскому телеканалу Khon:

- Тактика, техника и процедуры, которые мы видели в Советском Союзе во время Холодной войны, похоже, снова появляются под флагом России.

В последние дни, @USCG был признан двигателем русского vessel, believed to be intelligence gathering ship, off the coast of Hawaiian Islands.⁰ Full story: https://t.co/yEy7JbYMQL pic.twitter.com/fEdiQPRMpS — USCG Hawaii Pacific (@USCGHawaiiPac) January 19, 2023

Иностранные военные суда могут свободно проходить транзитом через экономическую зону США согласно международному праву. Впрочем, военное судно россии находилось длительное время в зоне реагирования Четырнадцатого округа береговой охраны – в 100 милях от Гонолулу (почти 160 км).

Судно, о котором идет речь, принадлежит к советским разведывательным кораблям проекта 864 ВМС России и является одним из семи кораблей сбора разведывательной информации класса «Вишня» по классификации НАТО. Корабль двигается в сопровождении танкера Pechenga.