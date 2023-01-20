На Николаевщине следователи исследовали еще одно место концентрации оккупантов и допросили свидетелей военных преступлений

В селе Максимовка Первомайской территориальной громады 19 января следователи, криминалисты и взрывотехники областного главка полиции вместе с прокурорами установили и провели осмотр еще одного места расположения военнослужащих рф.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

На освобожденной территории Николаевского района правоохранители зафиксировали ряд следов вражеского пребывания, в том числе более 80 боеприпасов различных калибров, военную технику, а также другие доказательства совершения военных преступлений войсками рф.

В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

Кроме того, прокурорами опрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами.

Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по статье 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Устанавливаются все происшествия совершения оккупантами военных преступлений.