ЧВК «Вагнера» присылает родственникам зеков пустые гробы ликвидированных в Украине наемников

Родственникам российских заключенных, погибших в Украине, из ЧВК «Вагнера» возвращают пустые гробы.

Об этом со ссылкой на телеканал «Дождь» сообщает «Медуза».

Женщина, которую телеканал называет Ангелина (это не ее настоящее имя), зимой похоронила своего мужа, а позже узнала, что он жив и до сих пор находится в Украине.

По словам женщины, о том, что ее супруг (его имя «Дождь» не называет), отбывавший наказание в одной из российских колоний, был завербован ЧВК «Вагнера», она узнала от родственницы другого осужденного. При этом женщина сомневается в том, что ее муж добровольно согласился на предложение ЧВК — по ее словам, он хорошо относился к Украине.

Осенью супруг Ангелины, которого к тому моменту уже отправили в Украину, перестал выходить на связь, а в декабре ей позвонили сотрудники ЧВК «Вагнера» и сообщили, что мужчина погиб в районе Бахмута. Позднее семье выдали закрытый цинковый гроб, медали от ЧВК, почетную грамоту и свидетельство о смерти.

На вопрос Ангелины, действительно ли в гробу лежит ее муж, ей ответили, что ошибки быть не может:

«Они нам сказали, что нет нужды вскрывать гроб, потому что перед отправкой [на войну] они берут какие-то ДНК, и когда трупы обнаруживают, они [их] сравнивают. Они нам сказали, что дают стопроцентную гарантию, что это он», — рассказала женщина.

Однако через несколько недель после похорон Ангелине написал незнакомый ей человек, который сообщил, что ее супруг жив и находится в городе Дебальцево в Донецкой области. Еще через несколько дней ей с украинского номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником СБУ. Он заявил, что муж Ангелины жив и что его взяли в плен в конце октября. Звонивший также описал ранение, от которого, по версии сотрудников ЧВК, муж Ангелины умер, и заявил, что его жизнь в итоге удалось спасти.

После этого, пишет «Дождь», женщина обратилась во ФСИН, но там ей отказались предоставить информацию о муже, сославшись на конфиденциальность. При этом в военной комендатуре Украины Ангелине подтвердили, что ее супруг значится раненым и был взят в плен. Телеканал связался с отделением СБУ Харьковской области, но там журналистам сказали, что готовы предоставить информацию «только после суда».

Журналистам «Дождя» удалось найти в соцсетях и телеграм-чатах еще несколько подобных историй. Телеканал пишет, что некоторые из родственников, получив гроб, боятся открывать его, а представители ЧВК «Вагнера» настоятельно рекомендуют им этого не делать.

Напомним, как советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% заключенных из ЧВК «Вагнер». По оценкам британской разведки, в Украине задействовано до 50 тысяч боевиков ЧВК «Вагнер».