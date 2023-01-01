Жителя Николаевской области задержали за призывы к захвату власти в Украине

41-летнему жителю города Первомайска сообщено о подозрении по факту публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти, совершенных повторно (ч.2 и ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2022 года в социальной сети Facebook неоднократно распространял контент, по заключению экспертизы содержащий публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

При обыске по местам жительства фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны и документы, содержащие доказательства совершения им преступления.

Деятельность провокатора прекращена прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области.

Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и решается вопрос об избрании относительно его меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.