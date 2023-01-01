Трое николаевских морпехов на Донбассе отбили атаку врага и уничтожили не менее 15 оккупантов

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовала фрагмент боя, в котором морпехи втроем отразили атаку врага в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении с лужбой связей с общественностью бригады в Facebook.

«Именно так выглядит классическое «отрицательное» наступление «второй армии мира». Фрагмент стрелкового боя морских пехотинцев в Донецкой области. Штурмовая группа противника пыталась захватить позиции 501-го отдельного батальона морской пехоты. Три отважных морпеха остановили наступление и уничтожили живую силу врага», - рассказали в бригаде.

На видео зафиксировано, как морпехи ликвидировали шестерых кафиров.