«Росатом» ввозит в рф материалы и электронику для российской армии, - Washington Post

российская государственная корпорация "Росатом" может быть причастна к поставкам сырья и электроники вооруженным силам россии, пользуясь тем, что из-за важности для западного рынка до сих пор не попала под санкции.

Об этом говорится в расследовании The Washington Post, сообщает Ukraine Now.

До сих пор "Росатом" избегал санкций Запада – отчасти из-за беспокойства о потенциальных экономических последствиях из-за влияния на ядерную энергетику. Среди прочего, в странах ЕС работают 18 атомных электростанций российского производства, Росатом контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

Кроме того, "Росатом" обеспечивает значительную часть доходов бюджета россии. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, портфель зарубежных заказов корпорации достигает $200 миллиардов.

Напомним, что Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора россии, в частности, "Росатома", указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции.