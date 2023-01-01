В 2016 году российская разведка пыталась совершить государственный переворот в Болгарии, - Грозев

Военная разведка россии разработала план государственного переворота в Болгарии в 2016 году, который удалось сорвать после превентивного ареста его участников.

Об этом пишет "Европейская правда".

Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что попытка переворота в Болгарии была намечена на 20 апреля 2016 года. Он должен был быть осуществлен руками двух военизированных организаций, "Васил Левски" и "Шипка".

Более 700 боевиков должны были устроить беспорядки в парламенте, начать стрельбу и попытаться захватить власть. Операция якобы поддерживалась русской православной церковью. Попытка путча провалилась из-за превентивного ареста сотен участников военизированных формирований, из которых до Софии смогли добраться лишь 30. Задержан был и организатор операции Владимир Русев, известный под псевдонимом "Вальтер Калашников".

В 1996 году Русев фигурировал как владелец охранной компании Walter Catani, которая хвасталась тем, что "созвала" в Болгарии встречу лидеров глобального треста безопасности с участием бывших офицеров Моссада, КГБ и ЦРУ.

Начиная с 2014-2015 годов, как показывают исследования Bellingcat, болгарские печатные издания и телеканалы, контролируемые связанными с россией олигархами, транслировали российский нарратив по поводу происходящего в Крыму и Донбассе.

В прошлом месяце прокуратура Софии приказала контрразведке страны начать расследование деятельности пророссийских военизированных формирований после получения информации о том, что эти организации совершили преступления против страны.