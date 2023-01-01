ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США обнародовали доказательства, что Северная Корея поставляет оружие рф

Уже 332-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 20 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 января.

Информация постоянно обновляется:

00:42 США передали ООН доказательства того, что Северная Корея поставляет рф оружие, пишет Ukraine Now.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки, на которых видно, что 18 ноября пять российских железнодорожных вагонов отправились из рф в Северную Корею.

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в россию", - сообщил он.

Кирби добавил, что военная помощь Пхеньяна не изменила динамику боевых действий в Украине, но россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

00:35 Министры обороны Украины и Германии - Алексей Резников и Борис Писториус - провели переговоры о, среди прочего, поставках танков Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В конце встречи "Рамштайн" министр обороны Писториус провел широкие переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Германия и дальше будет поддерживать прямой контакт с Киевом, чтобы продолжать оказывать целенаправленную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией", - сказал он.

В свою очередь Резников по итогам встречи написал в Twitter, что поздравил Писториуса с назначением и провел с ним "откровенный разговор о Leopard 2".

"Продолжение следует", - отметил глава Минобороны Украины.

Также он поблагодарил правительство и народ Германии за военную помощь и гостеприимство на встрече в формате "Рамштайн".

00:25 81-я бригада ВСУ уничтожает оккупантов.