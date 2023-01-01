Украинские танкисты будут учиться на Leopard и Challenger

Украинские экипажи уже в ближайшее время приступят к обучению на немецких танках Leopard 2 и на британских Challenger 2.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что о передаче Украине Leopard еще не договорились, сообщает «Голос Америки».

«У нас есть прорыв – это возможность для стран, которые владеют «Леопардами», начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем обучающие [украинских] экипажей программы на «Леопардах 2», – сказал Резников.

А посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что часть украинских танкистов пройдет обучение в Великобритании, пишет «Радио Свобода».

«Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем и в ближайшее время приедут и танкисты», – отметил Пристайко.

По его словам, обучение не должно занять много времени, ведь, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

«Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено», – добавил дипломат.

Посол также отметил, что партия британских танков уже готовится для отправки в Украину.