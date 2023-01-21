В ISW объяснили возможные цели оккупантов при размещении ПВО на крышах в москве

Вероятно, кремль развернул системы противовоздушной обороны в москве, чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более угрожающую российской общественности.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

19 и 20 января российские источники и источники в социальных сетях распространили изображения, на которых видна установка системы противовоздушной обороны на крыше здания министерства обороны рф в москве. В Институте исследования войны считают, что кремль, вероятно, усиливает свои усилия, чтобы представить вторжение россии в Украину как экзистенциальную войну, создать информационные условия для российского населения.

«Маловероятно, что кремль считает, что Украина нацелится на москву, это скорее показательная игра, чтобы поддержать усиление информационных операций, чтобы подготовить российское внутреннее информационное пространство к длительной войне в Украине и последующим жертвам», – говорится в отчете аналитиков.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков отказался комментировать изображение, а депутат госдумы рф евгений лебедев назвал их фейком. Некоторые российские милблогеры с удовольствием отреагировали на эти изображения, что жители москвы наконец-то узнают, что рф участвует в «тяжелой войне» в Украине.

Вероятно, кремль развернул системы противовоздушной обороны в москве, чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более угрожающую российской общественности. Однако маловероятно, что кремль считает, что Украина нацелится на москву, и он, вероятно, участвовал в этой показательной игре, чтобы поддержать усиление информационных операций, подготовить российское внутреннее информационное пространство к длительной войне в Украине и последующих жертв.

Эта демонстрация также, вероятно, является частью новой информационной операции по контекстуализации войны в Украине в российских мифах о Великой Отечественной войне, которая, вероятно, преследует цель увеличить поддержку россией военных усилий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрожающей москве и остального российского центра так же, как это сделала нацистская Германия во время своего вторжения в Советский Союз.