Аналитики ISW считают, что Кадыров хочет переселить мусульман с Кавказа на оккупированные территории Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вероятно, хочет создать условия для заселения оккупированных территорий Украины мусульманским населением

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

«Кадыров может надеяться использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий для долгосрочного переселение мусульманского населения Кавказа на оккупированные территории Украины, хотя нет независимых доказательств каких-либо таких планов», – считают в ISW.

Аналитики акцентируют, что Кадыров также продолжает попытки назначить чеченцев для выполнения административных и правоохранительных функций на оккупированных территориях. Не исключают, что он также будет пытаться превратить кадиев в местных «судей».

«20 января Кадыров опубликовал кадры, на которых группа чеченских богословов завершает учебу в российском Университете спецназа в Грозном (Чечня), и отметил, что более 300 кадиев (судей, которые придерживаются законов шариата) и имамов планируют пройти подобные обучающие мероприятия и развертывание в Украине. Тот факт, что чеченские кадии якобы будут включены в чеченские подразделения, дислоцирующиеся в Украине, заслуживает внимания — кадии обычно выполняют судебную роль в уголовных и гражданских делах, и их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен привлечь чеченские силы для выполнения основных функций управления на оккупированных территориях», – отмечают аналитики.

В то же время в ISW акцентируют, что Кадыров, который неоднократно оправдывал участие чеченских боевиков в войне против Украины исключительно религиозными мотивами и заявляет о якобы борьбе с «украинским сатанизмом», продолжает это делать.

В частности, накануне он возмущался из-за требований МО рф к солдатам по уходу за собой, и отстаивал право чеченских бойцов носить бороды.