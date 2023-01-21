Следствие установило 155 случаев сексуального насилия со стороны оккупантов, но реальное количество таких преступлений значительно больше

Прокуратура и Нацполиция зафиксировали уже 155 случаев сексуального насилия, больше всего - в Херсонской и Киевской областях.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Общее количество случаев сексуального насилия, совершенных российскими военными, значительно больше, говорит руководитель профильного управления Офиса Генпрокурора Ирина Диденко.

"Эти цифры отражают лишь количество фактов, когда пострадавшие готовы свидетельствовать уже сейчас", - добавляет Диденко.

Херсонщина и Киевщина лидируют по числу показаний пострадавших. В общей сложности прокуроры и следователи зафиксировали 155 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК).

В ходе совместного совещания прокуроров Офиса Генпрокурора и руководства следствия Национальной полиции обсудили новые подходы к расследованию преступлений СНСК и межведомственное взаимодействие.

«Восстановление справедливости и защита интересов украинцев, пострадавших от военных преступлений рф — общая цель следователей Национальной полиции и прокуроров. Должны не просто документировать каждый отдельный факт, а расследовать в контексте с другими зверствами, зафиксировать системность. Благодарна коллегам из Национальной полиции за то, что делают бок о бок эту кропотливую работу, в том числе под постоянными обстрелами на деоккупированных территориях, и при этом, в первую очередь, заботятся о пострадавших», — подчеркнула Ирина Диденко.

Участники встречи определили два приоритета. Первый – это защита пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, обеспечение конфиденциальности и других потребностей пострадавших. Второй – качество и эффективность документирования и расследования таких преступлений с соблюдением международных стандартов и международного протокола.

«Планируем передать должным образом зафиксированные преступления военных рф в международные суды, в частности, в Международный уголовный суд. Поэтому процедуры важны и должны соответствовать самым высоким стандартам. Прозрачность и открытость — одни из ценностей, за которые борются украинцы», — объяснила Ирина Диденко.

Участники встречи также обсудили перспективу создания единой системы обмена информацией между всеми институциями, занимающимися идентификацией российских военных, определением мест их дислокации и т.д. Это позволит перейти от рассмотрения отдельных уголовных производств к более комплексному подходу. Что, в свою очередь, поможет отследить всю цепь командования и доказать, что сексуальное насилие носит системный характер и используется русской армией как оружие войны.

Напомним, как восьмеро оккупантов изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.