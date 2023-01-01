В Австралии нашли гигантскую камышовую лягушку, которая может быть самой большой в мире

В Национальном парке Конвей в австралийском штате Квинсленд нашли гигантскую камышовую лягушку, которая может быть самой большой в мире.



Об этом сообщает УП со ссылкой на Департамент окружающей среды и науки Квинсленда.

12 января рейнджеры парка увидели на дороге змею и остановили автомобиль. Когда они вышли и посмотрели вниз, они заметили жабу-гиганта.

Сотрудники национального парка верят, что земноводное может побить мировой рекорд. Сначала они хотели дать лягушке имя Конни в честь национального парка Конвей.

Но потом огромную лягушку назвали Toadzilla по аналогии с японским персонажем фильмов – динозавром-мутантом Годзиллой (toad – лягушка с англ.), пишет NBC News.

- Я схватила камышовую лягушку и не могла поверить, насколько она велика и тяжела. Из-за размеров мы считаем, что это самка, ведь самки тростниковых лягушек вырастают больше самцов, – сказала рейнджер парка Кайли Грей.

Книга рекордов Гиннеса считает самой большой лягушкой в мире другую жабу из Австралии, установившую рекорд в 1991 году.

Эта лягушка весила 2,65 килограмма и достигала 38 сантиметров в длину. Однако найденная Toadzilla весит 2,7 килограмма, поэтому она может побить рекорд.